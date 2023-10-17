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17 октября, 14:05

Дочь звезды "Солдат" до сих пор не захоронила его прах, утверждает экс-директор

Экс-директор Гришечкина Миллер: Дочь актёра до сих пор не захоронила прах отца

<p>Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Актёр Вячеслав Гришечкин. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Дочь российского актёра Вячеслава Гришечкина Ольга до сих пор не захоронила прах отца. Об этом заявил экс-директор артиста Максим Миллер, сообщает SHOТ.

Звезда сериала "Солдаты" скончался месяц назад, но, как утверждает Миллер, за это время его прах так и не был захоронен. Известно, что дочь актёра забрала его любимую собаку Беню, которая после смерти хозяина была одна в квартире почти месяц.

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Как сообщал Лайф, о смерти Гришечкина стало известно 16 сентября. Предварительно, актёр скончался из-за сердечного приступа. Директор артиста обвинил врачей в халатности. Пять лет назад у Гришечкина умерла супруга, он тяжело переживал утрату, у него ухудшилось здоровье. После смерти артиста его коллеги отметили, что он был талантливым и приветливым человеком.

Никита Осипов
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