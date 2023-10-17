Дочь звезды "Солдат" до сих пор не захоронила его прах, утверждает экс-директор

Дочь российского актёра Вячеслава Гришечкина Ольга до сих пор не захоронила прах отца. Об этом заявил экс-директор артиста Максим Миллер, сообщает SHOТ.

Звезда сериала "Солдаты" скончался месяц назад, но, как утверждает Миллер, за это время его прах так и не был захоронен. Известно, что дочь актёра забрала его любимую собаку Беню, которая после смерти хозяина была одна в квартире почти месяц.