Макрон посетит Израиль на следующей неделе

Французский лидер Эмманюэль Макрон намерен посетить Израиль. Как пишет AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце, его визит состоится 24 октября.

Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе.