Макрон посетит Израиль на следующей неделе
AFP: Макрон посетит Израиль 24 октября
Французский лидер Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Chesnot
Французский лидер Эмманюэль Макрон намерен посетить Израиль. Как пишет AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце, его визит состоится 24 октября.
Израиль в период вооружённого противостояния с ХАМАС посетили некоторые мировые лидеры и политики. В частности, несколько дней назад визит нанёс президент США Джо Байден. Он встретился с Биньямином Нетаньяху и заявил о поиске альтернативы наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Кроме этого, в стране побывали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Рвался в Израиль и Владимир Зеленский, однако ему ясно дали понять, что его визит неуместен.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Армия обороны Израиля заявила о планах нарастить интенсивность ударов по Газе.