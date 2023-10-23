"Готовы к геноциду": Журналист-международник заявил, что в войне Израиля и Палестины нет хороших
Журналист Джума: В палестино-израильском конфликте нет хороших
В палестино-израильском конфликте нет хороших, так как каждая из сторон готова убивать. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил международный журналист Аббас Джума.
Журналист Аббас Джума объяснил, почему палестино-израильский конфликт сложный и запутанный. Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Тут нет хороших, тут есть экзистенциальная борьба. И одни готовы жертвовать, и другие, и одни готовы убивать, и другие. Израиль готов убивать и детей, и женщин, и в любом количестве. Да хоть всех. Они готовы к геноциду. Потому что война экзистенциальная. На кону существование", — отметил он.
Журналист добавил, что те, кто спланировал операцию Израиля в секторе Газа, хорошо подготовились и понимали, что последует после. Подтверждения этому можно найти и в истории.
"Израиль всегда отвечает так, как он отвечает. Люди, которые погибли в больнице [в Газе], конечно же, ничего не хотели, ничего не планировали... Они планировали рожать, растить детей, любить, жениться, лечить и лечиться. А те, кто напал на Израиль, понимая, что они тем самым подводят и население, понимая, что, огласи они свой план в секторе Газа, они бы столкнулись с непониманием со стороны простых жителей", — добавил Джума.
По мнению журналиста, палестинцы считают себя "сверхлюдьми" — они стремятся сделать жизнь израильтян невыносимой, а само государство — небезопасным местом, не привлекательным для инвестиций и для туризма. Таким образом, цена стольких жизней оправдывается подрывом имиджа противника.
"Именно поэтому арабо-израильский конфликт, палестино-израильский конфликт такой сложный и такой запутанный", — заключил гость шоу.
Как будет развиваться эта ситуация и есть ли надежда на будущие переговоры? На эти и другие вопросы международный журналист Аббас Джума ответил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!", который вы можете посмотреть в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщал Лайф, уже больше двух недель продолжается вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС. Обострение конфликта началось 7 октября. В этот день из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого на израильскую территорию проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев. Счёт жертвам конфликта с обеих сторон уже идёт на тысячи. Среди погибших есть женщины и дети.
VK / "Дайте сказать!"