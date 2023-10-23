"Готовы к геноциду": Журналист-международник заявил, что в войне Израиля и Палестины нет хороших

В палестино-израильском конфликте нет хороших, так как каждая из сторон готова убивать. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил международный журналист Аббас Джума.

Журналист Аббас Джума объяснил, почему палестино-израильский конфликт сложный и запутанный. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Тут нет хороших, тут есть экзистенциальная борьба. И одни готовы жертвовать, и другие, и одни готовы убивать, и другие. Израиль готов убивать и детей, и женщин, и в любом количестве. Да хоть всех. Они готовы к геноциду. Потому что война экзистенциальная. На кону существование", — отметил он.

Журналист добавил, что те, кто спланировал операцию Израиля в секторе Газа, хорошо подготовились и понимали, что последует после. Подтверждения этому можно найти и в истории.

"Израиль всегда отвечает так, как он отвечает. Люди, которые погибли в больнице [в Газе], конечно же, ничего не хотели, ничего не планировали... Они планировали рожать, растить детей, любить, жениться, лечить и лечиться. А те, кто напал на Израиль, понимая, что они тем самым подводят и население, понимая, что, огласи они свой план в секторе Газа, они бы столкнулись с непониманием со стороны простых жителей", — добавил Джума.

По мнению журналиста, палестинцы считают себя "сверхлюдьми" — они стремятся сделать жизнь израильтян невыносимой, а само государство — небезопасным местом, не привлекательным для инвестиций и для туризма. Таким образом, цена стольких жизней оправдывается подрывом имиджа противника.

"Именно поэтому арабо-израильский конфликт, палестино-израильский конфликт такой сложный и такой запутанный", — заключил гость шоу.