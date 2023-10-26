ФБР пыталось мешать расследованию по делу семьи Байдена, сообщили СМИ

Отдельные сотрудники ФБР препятствовали расследованию дела о возможных преступлениях семьи президента США Джо Байдена, называя правдивые данные из секретных источников фейком. Об этом сообщил Fox News.

"ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьёй Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом", — информировал телеканал, отметив, что с этими сведениями ознакомился сенатор-республиканец Чак Грассли.

Выяснилось, что с источниками, поставлявшими секретную информацию о Джо, Хантере и Джеймсе Байденах, работали в разных подразделениях разведывательного бюро. Сенатор узнал, что оперативной группе в вашингтонском офисе иногда удавалось блокировать отчёты и сообщения источников, "ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию". Именно это и привело к прекращению следственных мероприятий.