ФБР пыталось мешать расследованию по делу семьи Байдена, сообщили СМИ
Fox News: В ФБР препятствовали расследованию возможных преступлений семьи Байден
Отдельные сотрудники ФБР препятствовали расследованию дела о возможных преступлениях семьи президента США Джо Байдена, называя правдивые данные из секретных источников фейком. Об этом сообщил Fox News.
"ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьёй Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом", — информировал телеканал, отметив, что с этими сведениями ознакомился сенатор-республиканец Чак Грассли.
Выяснилось, что с источниками, поставлявшими секретную информацию о Джо, Хантере и Джеймсе Байденах, работали в разных подразделениях разведывательного бюро. Сенатор узнал, что оперативной группе в вашингтонском офисе иногда удавалось блокировать отчёты и сообщения источников, "ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию". Именно это и привело к прекращению следственных мероприятий.
Ранее прокуратура допросила Байдена по делу о секретных документах. Следственные действия проводились на территории рабочей резиденции американского лидера на протяжении двух дней.
Напомним, в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был этому удивлён. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.
AP / TASS / Manuel Balce Ceneta