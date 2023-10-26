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26 октября, 04:47
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ФБР пыталось мешать расследованию по делу семьи Байдена, сообщили СМИ

Fox News: В ФБР препятствовали расследованию возможных преступлений семьи Байден

Отдельные сотрудники ФБР препятствовали расследованию дела о возможных преступлениях семьи президента США Джо Байдена, называя правдивые данные из секретных источников фейком. Об этом сообщил Fox News.

"ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьёй Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом", — информировал телеканал, отметив, что с этими сведениями ознакомился сенатор-республиканец Чак Грассли.

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Выяснилось, что с источниками, поставлявшими секретную информацию о Джо, Хантере и Джеймсе Байденах, работали в разных подразделениях разведывательного бюро. Сенатор узнал, что оперативной группе в вашингтонском офисе иногда удавалось блокировать отчёты и сообщения источников, "ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию". Именно это и привело к прекращению следственных мероприятий.

Ранее прокуратура допросила Байдена по делу о секретных документах. Следственные действия проводились на территории рабочей резиденции американского лидера на протяжении двух дней.

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Напомним, в аналитическом центре в Вашингтоне были найдены секретные документы, которые относились к временам вице-президентства Джо Байдена. Сам он был этому удивлён. После этого нашли ещё одну партию, а затем документы обнаружили и в его доме. Через неделю Минюст США сообщил ещё об одной такой находке.

Обложка ©

AP / TASS / Manuel Balce Ceneta

Лариса Сафронова
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    Комментарий

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    John Doeсегодня в 04:16

    Пример того что в США во власти нет коррупции 🤭

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