Армия Израиля сообщила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в секторе Газа

Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов в секторе Газа не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, вечером в пятницу, 27 октября, израильские войска вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции.

"В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнём, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", — сказал Хагари на брифинге.

Он подтвердил, что во время операции израильские бойцы уничтожили ряд ключевых командиров ХАМАС. В армейской пресс-службе также уточнили, что истребители ЦАХАЛ поразили командующего военно-морскими силами ХАМАС города Газы Ратиба Абу Цахибана.