Армия Израиля сообщила об отсутствии потерь в ходе ночных рейдов в секторе Газа
Потерь с израильской стороны в ходе ночных рейдов в секторе Газа не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. По его словам, вечером в пятницу, 27 октября, израильские войска вошли на северную территорию сектора Газа и расширили наземные операции.
"В этих действиях, сопровождающихся шквальным огнём, принимают участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано", — сказал Хагари на брифинге.
Он подтвердил, что во время операции израильские бойцы уничтожили ряд ключевых командиров ХАМАС. В армейской пресс-службе также уточнили, что истребители ЦАХАЛ поразили командующего военно-морскими силами ХАМАС города Газы Ратиба Абу Цахибана.
"Он спланировал и возглавил операцию проникновения с моря (на территорию Израиля. — Прим. Лайфа), которую пытались провести 24 октября и которая была пресечена израильскими военно-морскими силами", — сказано в сообщении.
Ранее представитель ЦАХАЛ заявил о том, что Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером 27 октября СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы. Затем группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, которая является боевым крылом движения ХАМАС, сообщила об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении на сектор Газа.
Напомним, 7 октября началось обострение конфликта на Ближнем Востоке. Из сектора Газа нанесли ракетный удар по Израилю, а затем радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", его участники вторглись в Израиль. После этого ЦАХАЛ объявил о контртеррористической операции "Железные мечи". Число жертв среди мирного населения с обеих сторон идёт на тысячи. Известно, что Израиль отверг резолюцию ГА ООН о перемирии в Газе.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE