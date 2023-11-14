Ответственность за провал контрнаступления украинской армии целиком и полностью лежит на главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, в связи с чем его нужно отправить в отставку. Такое заявление сделал генерал-майор Вооружённых сил Незалежной Дмитрий Марченко.

Он рассказал, что главком ВСУ регулярно обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить армии западные танки Abrams и ракеты HIMARS. Точно так же "великий полководец" клянчил истребители F-16, а сейчас ещё и рассчитывает получить солдат-роботов. В итоге Зеленский "бегал по всему миру" для сбора нужного вооружения и техники, но по итогу никаких успехов ВСУ оно не дало.

"Может, нужно главкома заменить на другого и тогда всё закончится. И тогда будут прорывы", — сказал Марченко в интервью политологу Вадиму Киселёву.