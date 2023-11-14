"И тогда будут прорывы": В ВСУ призвали отправить Залужного в отставку
Генерал ВСУ Марченко призвал уволить главкома украинской армии Залужного
Ответственность за провал контрнаступления украинской армии целиком и полностью лежит на главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, в связи с чем его нужно отправить в отставку. Такое заявление сделал генерал-майор Вооружённых сил Незалежной Дмитрий Марченко.
Он рассказал, что главком ВСУ регулярно обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить армии западные танки Abrams и ракеты HIMARS. Точно так же "великий полководец" клянчил истребители F-16, а сейчас ещё и рассчитывает получить солдат-роботов. В итоге Зеленский "бегал по всему миру" для сбора нужного вооружения и техники, но по итогу никаких успехов ВСУ оно не дало.
"Может, нужно главкома заменить на другого и тогда всё закончится. И тогда будут прорывы", — сказал Марченко в интервью политологу Вадиму Киселёву.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров якобы внёс представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, но спустя некоторое время нардеп передумал и сам же опроверг эту информацию.
Лайф также писал, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. В материале для журнала Economist он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. К слову, после признания украинского главкома в ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними.
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