В Финляндии подтвердили планы новых ограничений на границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Орпо: Правительство хочет закрыть часть границы с РФ
Хельсинки действительно рассматривают возможность введения новых ограничений на финско-российской границе. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который ранее посетил КПП Вартиус и якобы отметил там "большой поток нелегальных мигрантов".
"Это явление (поток нелегальных мигрантов. — Прим. Лайфа) отмечается и здесь. Мы с этим не согласны, при необходимости мы примем меры", — указал политик в беседе с телерадиоканалом Yle.
По его словам, необходимо закрыть пограничные переходы, как это было сделано в юго-восточной части Финляндии. Орпо не уточнил до конца, следует ли закрыть всю восточную границу. Кроме того, премьер-министр пояснил, что финские власти вели переговоры с Россией по поводу проблемы нелегальной миграции, но никакого прогресса достигнуто не было.
Ранее сообщалось, что Финляндия до конца февраля закрыла четыре круглосуточных КПП на границе с Россией: Ваалимаа – Торфяновка, Нуйямаа – Брусничное, Иматра – Светогорск в Ленобласти и Ниирала – Вяртсиля в Карелии. Также КПП Вартиус несколько раз временно приостанавливал работу. В Хельсинки объяснили это решение некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Сегодня, 20 ноября, СМИ узнали, что финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября. Этим недовольны как сами финны, так и живущие в стране россияне. Позднее МИД России выказал протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием пунктов пропуска на границе. По словам дипломатов, этот шаг в Хельсинки приняли без каких-либо консультаций с Москвой.
ТАСС / AP / Sergei Grits