В Финляндии подтвердили планы новых ограничений на границе с Россией

Хельсинки действительно рассматривают возможность введения новых ограничений на финско-российской границе. Такое заявление сделал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, который ранее посетил КПП Вартиус и якобы отметил там "большой поток нелегальных мигрантов".

"Это явление (поток нелегальных мигрантов. — Прим. Лайфа) отмечается и здесь. Мы с этим не согласны, при необходимости мы примем меры", — указал политик в беседе с телерадиоканалом Yle.

По его словам, необходимо закрыть пограничные переходы, как это было сделано в юго-восточной части Финляндии. Орпо не уточнил до конца, следует ли закрыть всю восточную границу. Кроме того, премьер-министр пояснил, что финские власти вели переговоры с Россией по поводу проблемы нелегальной миграции, но никакого прогресса достигнуто не было.