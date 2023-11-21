В Турции призвали МУС арестовать Нетаньяху и израильских чиновников

Турецкие адвокаты потребовали арестовать ряд официальных лиц Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соответствующий иск был направлен в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил адвокат Бурак Бекироглу.

"Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху", — приводит ТАСС слова адвоката.