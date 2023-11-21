В Турции призвали МУС арестовать Нетаньяху и израильских чиновников
Бекироглу: Турецкие юристы обратились в МУС с призывом арестовать Нетаньяху
Турецкие адвокаты потребовали арестовать ряд официальных лиц Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соответствующий иск был направлен в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил адвокат Бурак Бекироглу.
"Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху", — приводит ТАСС слова адвоката.
Группа адвокатов требует начать официальное разбирательство, собрать доказательства "военных" преступлений перечисленных лиц и арестовать их на основании положений Римского статута.
Напомним, 14 ноября стало известно, что турецкие адвокаты подготовили иск в МУС против Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Документ из 23 страниц направили в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула. Также иск против Израиля в Международный уголовный суд планирует направить Иран. Данное решение было принято после принятия резолюции саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Саудовской Аравии.
Напомним, что конфликт между Палестиной и Израилем продолжается уже полтора месяца — с 7 октября. В тот день территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более 13 тысяч человек.
Getty Images / Amir Levy