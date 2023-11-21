Лидеры БРИКС призвали к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа

Лидеры стран БРИКС призвали к немедленному прекращению боевых действий и установлению гуманитарного перемирия на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по палестино-израильскому конфликту.

"Мы призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Мы подтвердили нашу решительную поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи", — указано в публикации.