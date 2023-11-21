Лидеры БРИКС призвали к немедленному гуманитарному перемирию в секторе Газа
Лидеры стран БРИКС призвали к немедленному прекращению боевых действий и установлению гуманитарного перемирия на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по палестино-израильскому конфликту.
"Мы призвали к немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий. Мы подтвердили нашу решительную поддержку региональных и международных усилий, направленных на достижение немедленного прекращения боевых действий, обеспечение защиты гражданского населения и предоставление гуманитарной помощи", — указано в публикации.
Кроме того, на саммите обсудили военные преступления в отношении мирных граждан Палестины и Израиля.
Напомним, в ходе своего выступления на саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что глубоко обеспокоен гибелью тысяч людей в секторе Газа, массовым изгнанием мирных жителей и новой гуманитарной катастрофой. Также президент раскрыл позицию России по конфликту и указал на неспособность США разрубить "палестинский узел". Кроме того, российский лидер призвал достичь полного перемирия в палестино-израильском конфликте.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда на территорию еврейского государства проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные атаки на Газу. Жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
ТАСС / AP / HO