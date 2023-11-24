Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте и убийстве Татарского
Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил арест Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
"Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев", — сказал судья в ходе заседания.
Таким образом, обвиняемая пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года включительно.
Как уже рассказывал Лайф, в начале апреля 2023 года на Владлена Татарского было совершено покушение в кафе в Петербурге — в заведении раздался взрыв, который убил самого военкора и ранил несколько десятков человек. При этом совсем недавно скончался ещё один из пострадавших. Оказалось, что за всем стоит некая Дарья Трепова* — девушка подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Она была активирована с помощью эстонской сим-карты. После этого девушка пыталась скрыться, но в итоге её задержали. В июле было предъявлено окончательное обвинение.
Напомним, 15 ноября в Санкт-Петербурге состоялся суд над Треповой*, которой вменяют теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделка документов. За совершённые преступления украинские кураторы заплатили 195 тысяч рублей, однако теперь ей грозит пожизненное. Кстати, в суде она частично признала вину, однако заявила, что якобы не подозревала о наличии взрывчатки в злосчастной статуэтке.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
ТАСС / Пётр Ковалёв