Суд продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в теракте и убийстве Татарского

Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил арест Дарье Треповой* по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

"Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев", — сказал судья в ходе заседания.

Таким образом, обвиняемая пробудет под стражей до 18 апреля 2024 года включительно.

Напомним, 15 ноября в Санкт-Петербурге состоялся суд над Треповой*, которой вменяют теракт, незаконный оборот взрывных устройств и подделка документов. За совершённые преступления украинские кураторы заплатили 195 тысяч рублей, однако теперь ей грозит пожизненное. Кстати, в суде она частично признала вину, однако заявила, что якобы не подозревала о наличии взрывчатки в злосчастной статуэтке.