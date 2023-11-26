Стало известно о состоянии убившего Флойда экс-полицейского
AP: Осуждённый за убийство Флойда, предположительно, выживет после нападения
Бывший полицейский Дерек Шовин, осуждённый за убийство Джорджа Флойда. Обложка © X (Twitter) / The Watcher
В ряде СМИ сегодня моментально разлетелась новость о якобы смерти бывшего полицейского Дерека Шовина, который отбывает срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Позже оказалось, что источником этого сообщения является вчерашний пост пользователя соцсети X (Twitter) с ником The Watcher (Наблюдатель).
Он утверждал, что заключённый якобы скончался в больнице в городе Тусон (штат Аризона). При этом крупнейшие СМИ США о смерти Шовина не сообщают. На днях его серьёзно ранили ножом в американской тюрьме. Сотрудники исполнительной системы наказаний оказали экс-полицейскому первую помощь, после чего он был госпитализирован. Сообщалось также, что адвокаты требовали для Шовина отдельной камеры, однако им отказали. При этом представитель офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайан Эванс заявил, что экс-полицейский выживет после нанесённых ему ранений.
"Нам сообщили, что ожидается, что он выживет", — приводит его слова Associated Press.
В свою очередь адвокат Шовина Грегори Эриксон сообщил, что не получал сведений о нападении от Федерального бюро тюрем США. Семья экс-полицейского считала, что тот находится в стабильном состоянии, ссылаясь лишь на сводки новостей. Примечательно, что близкие Шовина не раз просили сотрудников тюрьмы предоставить актуальную информацию, однако в ответ ничего не получили.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны. В июле 2022 года осуждённый за убийство Флойда экс-полицейский Дерек Шовин получил новый срок. Сначала его осудили за убийство афроамериканца, а потом приговорили ещё к более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы. Позднее другого полицейского, причастного к смерти Флойда, приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.