Стало известно о состоянии убившего Флойда экс-полицейского

В ряде СМИ сегодня моментально разлетелась новость о якобы смерти бывшего полицейского Дерека Шовина, который отбывает срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Позже оказалось, что источником этого сообщения является вчерашний пост пользователя соцсети X (Twitter) с ником The Watcher (Наблюдатель).

Он утверждал, что заключённый якобы скончался в больнице в городе Тусон (штат Аризона). При этом крупнейшие СМИ США о смерти Шовина не сообщают. На днях его серьёзно ранили ножом в американской тюрьме. Сотрудники исполнительной системы наказаний оказали экс-полицейскому первую помощь, после чего он был госпитализирован. Сообщалось также, что адвокаты требовали для Шовина отдельной камеры, однако им отказали. При этом представитель офиса генерального прокурора штата Миннесота Брайан Эванс заявил, что экс-полицейский выживет после нанесённых ему ранений.

"Нам сообщили, что ожидается, что он выживет", — приводит его слова Associated Press.