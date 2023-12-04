Первый самолёт МЧС с россиянами вылетел из Газы после возобновления эвакуации
Очередной спецборт с эвакуированными из Газы 120 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ещё один спецборт МЧС с эвакуированными из Газы 120 россиянами вылетел в Москву. Видео © Telegram / МЧС России
"На родину возвращаются 120 граждан", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, вывоз россиян и членов их семей из сектора Газа был возобновлён 2 декабря. А накануне, 3 декабря, через КПП Рафах палестино-египетскую границу пересекли 133 наших соотечественника.
Как писал Лайф, 24 ноября ЦАХАЛ и ХАМАС заключили четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 27 ноября МИД Катара заявило, что власти Израиля и ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня. Затем стороны дважды продлевали его на день, но 1 декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и возобновил боевые действия в Газе, а после глава "Моссада" и вовсе отозвал переговорщиков из Катара из-за тупика в диалоге.
Кадр из видео Telegram / МЧС России