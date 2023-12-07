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7 декабря, 09:09

Матвиенко назвала убийц Ильи Кивы полными беспредельщиками

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала беспредельщиками организаторов убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, которые публично признают вину в совершении преступления.

"Просто беспредельщики полные. Причём открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах", — приводит её слова ТАСС.

В Совфеде назвали убийство Кивы в подмосковной деревне актом гостерроризма

В Совфеде назвали убийство Кивы в подмосковной деревне актом гостерроризма

Как уже рассказывал Лайф, 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в подмосковной деревне Супонево. Возбуждено уголовное дело. По данным издания "Общественные новости", экс-депутат Рады был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. При этом его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который недавно и сам перенёс покушение, заявил, что за Кивой охотились уже достаточно давно. Не исключено, что его убийство стало личной местью Владимира Зеленского.

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ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер
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