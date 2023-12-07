Матвиенко назвала убийц Ильи Кивы полными беспредельщиками

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала беспредельщиками организаторов убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, которые публично признают вину в совершении преступления.

"Просто беспредельщики полные. Причём открыто, цинично в этом признаются с улыбками на лицах", — приводит её слова ТАСС.