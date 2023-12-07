В Кремле ответили на вопрос о поимке убийц украинского политика Ильи Кивы
Песков переадресовал правоохранителям вопрос об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Илья Кива. Обложка © ТАСС / Ирина Яковлева
Расследованием убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, с которым расправились, предположительно, украинские спецслужбы в Подмосковье, будут заниматься правоохранители, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием. И любую информацию на этот счёт будут предоставлять только они", — сказал Песков.
Как уже рассказывал Лайф, 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в подмосковной деревне Супонево. Возбуждено уголовное дело. По данным издания "Общественные новости", экс-депутат Рады был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. При этом его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который недавно и сам перенёс покушение, заявил, что за Кивой охотились уже достаточно давно. Не исключено, что его убийство стало личной местью Владимира Зеленского.