Медведчук обвинил "кровожадную банду карманных убийц" Зеленского в устранении Ильи Кивы
Медведчук: Убийство Кивы подтвердило террористическую суть киевского режима
Илья Кива. Обложка © Getty Images / STR
Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в очередной раз обнажило суть террористического режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
"Физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для кровожадной власти становится делом обычным. Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царёва, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах", — заявил он, добавив, что глава киевского режима спятил от вседозволенности и жаждет всё большего кровопролития.
Медведчук также подчеркнул, что переход не утративших способность здраво рассуждать граждан Украины к отрицанию антироссийского безумия, примитивной русофобии и противодействию режиму Зеленского неизбежен. И его не получится остановить ручными убийцами украинской власти, которая пытается не рухнуть с помощью терроризма и расправ.
Политик напомнил, что на руках Зеленского кровь сотен человек, которые всего лишь посмели ему перечить, не говоря о сотнях тысяч погибших в вооружённом конфликте, который был развязан по наущению Запада. Россия распахнула свои двери перед более чем семью миллионами украинцев, сделавших свой выбор. И именно на них в первую очередь направлены усилия киевского режима, вершащего кровавый террор. Однако эти усилия не принесут Зеленскому желаемого результата, считает Медведчук. Киев проигрывает, и Запад уже начал склонять его к мирным переговорам, которые являются единственным шансом для страны выторговать себе место в современном мироустройстве.
"В современном мире такая террористическая власть просто не может существовать на международной арене, как и страна, которую возглавляют террористы", — подытожил лидер "Другой Украины".
Как уже рассказывал Лайф, 6 декабря тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в подмосковной деревне Супонево. Возбуждено уголовное дело. По данным издания "Общественные новости", экс-депутат Рады был "ликвидирован в рамках спецоперации" СБУ. При этом его бывший коллега по Раде Олег Царёв, который недавно и сам перенёс покушение, заявил, что за Кивой охотились уже достаточно давно. Не исключено, что его убийство стало личной местью Владимира Зеленского.