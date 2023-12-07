Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в очередной раз обнажило суть террористического режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

"Физическое устранение и покушение на политиков, журналистов и даже их детей для кровожадной власти становится делом обычным. Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царёва, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского, откуда поступали преступные команды банде карманных убийц в погонах", — заявил он, добавив, что глава киевского режима спятил от вседозволенности и жаждет всё большего кровопролития.

Медведчук также подчеркнул, что переход не утративших способность здраво рассуждать граждан Украины к отрицанию антироссийского безумия, примитивной русофобии и противодействию режиму Зеленского неизбежен. И его не получится остановить ручными убийцами украинской власти, которая пытается не рухнуть с помощью терроризма и расправ.

Политик напомнил, что на руках Зеленского кровь сотен человек, которые всего лишь посмели ему перечить, не говоря о сотнях тысяч погибших в вооружённом конфликте, который был развязан по наущению Запада. Россия распахнула свои двери перед более чем семью миллионами украинцев, сделавших свой выбор. И именно на них в первую очередь направлены усилия киевского режима, вершащего кровавый террор. Однако эти усилия не принесут Зеленскому желаемого результата, считает Медведчук. Киев проигрывает, и Запад уже начал склонять его к мирным переговорам, которые являются единственным шансом для страны выторговать себе место в современном мироустройстве.