Россия, Китай и ОАЭ созвали срочное заседание Совбеза ООН

Россия при поддержке Китая и ОАЭ попросила срочно созвать Совет Безопасности (СБ) ООН по причине непрекращающегося военного обострения в секторе Газа. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"С учётом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнётся завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве. — Прим. Лайфа)", — говорится в тексте.