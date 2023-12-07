Россия, Китай и ОАЭ созвали срочное заседание Совбеза ООН
Полянский: Россия вместе с КНР и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН по Газе
Россия, Китай и ОАЭ потребовали срочно созвать Совбез ООН из-за эскалации в Газе. Обложка © UN Photo / Manuel Elías
Россия при поддержке Китая и ОАЭ попросила срочно созвать Совет Безопасности (СБ) ООН по причине непрекращающегося военного обострения в секторе Газа. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"С учётом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнётся завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве. — Прим. Лайфа)", — говорится в тексте.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в анклаве в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности". Число жертв израильских ударов в Газе уже превысило 16,2 тысячи.