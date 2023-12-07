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Россия, Китай и ОАЭ созвали срочное заседание Совбеза ООН

Полянский: Россия вместе с КНР и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН по Газе

7 декабря, 17:17
<p>Россия, Китай и ОАЭ потребовали срочно созвать Совбез ООН из-за эскалации в Газе. Обложка © UN Photo / <a href="https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94S61YPG80&SMLS=1&RW=1920&RH=940" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manuel Elías</a></p>

Россия, Китай и ОАЭ потребовали срочно созвать Совбез ООН из-за эскалации в Газе. Обложка © UN Photo / Manuel Elías

Россия при поддержке Китая и ОАЭ попросила срочно созвать Совет Безопасности (СБ) ООН по причине непрекращающегося военного обострения в секторе Газа. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"С учётом крайне тревожной эскалации ситуации в Газе мы вместе с эмиратцами и китайцами запросили срочное заседание Совбеза ООН. Оно начнётся завтра, 8 декабря, в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве. — Прим. Лайфа)", говорится в тексте.

МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой всему миру из-за призыва к перемирию в Газе

МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой всему миру из-за призыва к перемирию в Газе

Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, объявив о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в анклаве в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности". Число жертв израильских ударов в Газе уже превысило 16,2 тысячи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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