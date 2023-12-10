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10 декабря, 13:56

Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с гражданством России

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил по телефону российского лидера Владимира Путина за спасение из сектора Газа гражданина еврейской страны с российским паспортом. Разговор глав государств состоялся в воскресенье, 10 декабря.

"Премьер-министр выразил признательность РФ за усилия по освобождению израильтянина, имеющего российское гражданство, и сообщил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", — отметили в канцелярии премьера.

Ранее в Кремле раскрыли подробности переговоров. Там отметили, что Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем президент РФ обратил внимание на важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения. Также Путин заявил, что Москва готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.

Стало известно, чем занимался в Израиле освобождённый ХАМАС россиянин

Стало известно, чем занимался в Израиле освобождённый ХАМАС россиянин

Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля у сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности".

Обложка ©

Getty Images / Amos Ben Gershom / GPO

Никита Осипов
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