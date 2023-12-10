Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина с гражданством России

"Премьер-министр выразил признательность РФ за усилия по освобождению израильтянина, имеющего российское гражданство, и сообщил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", — отметили в канцелярии премьера.

Ранее в Кремле раскрыли подробности переговоров. Там отметили, что Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем президент РФ обратил внимание на важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения. Также Путин заявил, что Москва готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.