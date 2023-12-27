"Политик-аутсайдер": Эксперт объяснил, почему КПРФ из-за выдвижения Харитонова рискует потерять авторитет
Политолог Шаповалов: Выдвижение Харитонова чревато падением авторитета КПРФ
Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Выдвижение кандидатуры Николая Харитонова может понизить рейтинг КПРФ и привести к падению авторитета партии. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.
Эксперт отметил, что выборы в России всегда были и будут конкурентными и 2024 год не станет исключением — избирателям будут представлены несколько кандидатов от различных политических сил. В то же время собеседник Лайфа подчёркивает, что КПРФ, в отличие от других фракций, сделала ставку на "политика-аутсайдера". В 2004 году Харитонов уже участвовал в президентских выборах, получив всего 13,69% голосов, что стало одним из худших результатов для партии. Откровенно невысокий потенциал политика при этом хорошо известен самим коммунистам и не вызывает "большого энтузиазма среди электората", считает собеседник Лайфа.
"Такая электоральная стратегия КПРФ может привести к падению авторитета партии, снижению её рейтинга среди избирателей, разочарованию рядовых членов партии и может сказаться на явке коммунистического электората. Стремление коммунистов уйти от реальной борьбы, минимизировать своё участие в выборах не может быть признано оправданным с точки зрения интересов России, граждан нашей страны и российской политической системы. Фактически тем самым коммунисты подыгрывают нашим противникам, Коллективному Западу, обвиняющему Россию в отсутствии демократии, политического представительства и политического участия", — резюмировал Шаповалов.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в ЦИК для участия в выборах 27 декабря, как и двое самовыдвиженцев — блогерша Рада Русских и бывший военный Иван Отраковский.