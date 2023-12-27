"Политик-аутсайдер": Эксперт объяснил, почему КПРФ из-за выдвижения Харитонова рискует потерять авторитет

Эксперт отметил, что выборы в России всегда были и будут конкурентными и 2024 год не станет исключением — избирателям будут представлены несколько кандидатов от различных политических сил. В то же время собеседник Лайфа подчёркивает, что КПРФ, в отличие от других фракций, сделала ставку на "политика-аутсайдера". В 2004 году Харитонов уже участвовал в президентских выборах, получив всего 13,69% голосов, что стало одним из худших результатов для партии. Откровенно невысокий потенциал политика при этом хорошо известен самим коммунистам и не вызывает "большого энтузиазма среди электората", считает собеседник Лайфа.