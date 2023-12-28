"Легче поверить в высадку на Луну": Боец UFC поднял на смех стоящего на стремянке возле ёлки Байдена
Боец UFC Коста высмеял стоящего на стремянке и украшающего ёлку Джо Байдена
Байден украшает ёлку, стоя на стремянке. Обложка © X (Twitter) / President Biden
Бразильский боец UFC Пауло Коста высмеял фото американского лидера Джо Байдена, на котором тот украшает ёлку, стоя на стремянке с серебряной миской. На переднем плане игрушки из корзины достаёт его жена Джилл. Этот снимок 81-летний президент США опубликовал ещё год назад, но спортсмен напомнил о нём снова.
"Легче поверить в высадку на Луну, чем поверить, что он поднялся на эту стремянку в одиночку", — написал боец в соцсети X (Twitter).
Насмешки в адрес Байдена связаны с его многочисленными казусами с лестницами. Так, в марте 2021 года он дважды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт. Похожая ситуация произошла с ним и в апреле того же года, однако тогда политик смог устоять на ногах. Байден споткнулся на трапе борта номер один и в мае 2022 года. В 2023-м преодолеть испытание с лестницами у президента США не получилось в марте и в мае. Сообщалось, что Байден стал чаще использовать укороченный трап при перелётах, чтобы не спотыкаться, однако и это не уберегло его от нового конфуза. В октябре 2023 года президент США должен был взойти по ступеням на выступление, но несколько раз оступился и чуть не упал, оперевшись на поручень.