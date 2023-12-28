"Легче поверить в высадку на Луну": Боец UFC поднял на смех стоящего на стремянке возле ёлки Байдена

Бразильский боец UFC Пауло Коста высмеял фото американского лидера Джо Байдена, на котором тот украшает ёлку, стоя на стремянке с серебряной миской. На переднем плане игрушки из корзины достаёт его жена Джилл. Этот снимок 81-летний президент США опубликовал ещё год назад, но спортсмен напомнил о нём снова.