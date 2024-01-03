Над акваторией Севастополя сбита ракета

Над акваторией Севастополя, по предварительным данным, сбита ракета. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", — сообщил он и добавил, что оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.