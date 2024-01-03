Над акваторией Севастополя сбита ракета
Развожаев: Над акваторией Севастополя, предварительно, сбита ракета
Над акваторией Севастополя, по предварительным данным, сбита ракета. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", — сообщил он и добавил, что оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.
Лайф сообщал, что днём ранее российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, это подтвердили в Минобороны РФ. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В результате четвёртой атаки было уничтожено девять воздушных целей, в их числе "Точка-У" и "Ольха". Таким образом, в течение дня было поражено 26 украинских ракет.
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