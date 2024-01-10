Стал известен регион, который посетит Путин после поездки на Чукотку

Президент РФ Владимир Путин после посещения Чукотки отправляется в Хабаровск. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал представитель Кремля, глава государства в рамках рабочей поездки проведёт в Хабаровске встречу с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока. Кроме того, Путин отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. По словам Пескова, президент также планирует посетить местную мультипликационную студию.