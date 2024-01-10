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10 января, 15:12

Стал известен регион, который посетит Путин после поездки на Чукотку

Песков заявил, что Путин после Чукотки посетит Хабаровск

Президент РФ Владимир Путин после посещения Чукотки отправляется в Хабаровск. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал представитель Кремля, глава государства в рамках рабочей поездки проведёт в Хабаровске встречу с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока. Кроме того, Путин отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. По словам Пескова, президент также планирует посетить местную мультипликационную студию.

"Там очень хорошая мультстудия, которая уже вышла на международные рынки, снимает очень известные мультики, и там [президент] пообщается", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотку. За день он успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с чукотскими овощами и ценами на привозные аналоги, а также увидеться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи российский лидер поднял целый ряд важных тем, среди которых — задержки в выплатах ветеранам спецоперации, дефицит высококвалифицированных кадров и главное достижение нашей страны в 2023 году. Также Путин встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

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LIFE / Павел Баранов

Иван Косицын
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