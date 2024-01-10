Стал известен регион, который посетит Путин после поездки на Чукотку
Песков заявил, что Путин после Чукотки посетит Хабаровск
Президент РФ Владимир Путин после посещения Чукотки отправляется в Хабаровск. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как указал представитель Кремля, глава государства в рамках рабочей поездки проведёт в Хабаровске встречу с местным бизнесом и осмотрит презентацию планов развития городов Дальнего Востока. Кроме того, Путин отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. По словам Пескова, президент также планирует посетить местную мультипликационную студию.
"Там очень хорошая мультстудия, которая уже вышла на международные рынки, снимает очень известные мультики, и там [президент] пообщается", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня Владимир Путин впервые посетил Чукотку. За день он успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, ознакомившись с чукотскими овощами и ценами на привозные аналоги, а также увидеться с представителями общественности Анадыря. В ходе встречи российский лидер поднял целый ряд важных тем, среди которых — задержки в выплатах ветеранам спецоперации, дефицит высококвалифицированных кадров и главное достижение нашей страны в 2023 году. Также Путин встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
LIFE / Павел Баранов