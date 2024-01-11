Президент России Владимир Путин посетил анимационную студию "Мечталёт" во время рабочей поездки в Хабаровск. Видео с главой государства опубликовал Кремль.

Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Мечталёт" является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Своей целью она ставит создание конкурентоспособного контента для мирового рынка. Президенту там показали анимацию о чудесах Хабаровского края. Студия сейчас работает над вторым сезоном "Спины к спине", полнометражным фильмом "Невельской" и сериалом для подростков. Сооснователь "Мечталёта" Виталий Тен рассказывал, что они заинтересовались исследователем Дальнего Востока и основателем Николаевска-на-Амуре Геннадием Невельским после выставки в Хабаровске.

"Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца", — отметил Тен.