Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске
Президент России Владимир Путин посетил анимационную студию "Мечталёт" во время рабочей поездки в Хабаровск. Видео с главой государства опубликовал Кремль.
Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске. Видео © t.me / Кремль. Новости
"Мечталёт" является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Своей целью она ставит создание конкурентоспособного контента для мирового рынка. Президенту там показали анимацию о чудесах Хабаровского края. Студия сейчас работает над вторым сезоном "Спины к спине", полнометражным фильмом "Невельской" и сериалом для подростков. Сооснователь "Мечталёта" Виталий Тен рассказывал, что они заинтересовались исследователем Дальнего Востока и основателем Николаевска-на-Амуре Геннадием Невельским после выставки в Хабаровске.
"Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца", — отметил Тен.
Он признал, что процесс создания анимации очень долгий и трудозатратный, но они надеются, что зрители смогут увидеть работу в этом году.
Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщался с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.
t.me / Кремль. Новости