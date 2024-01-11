Регион

Уведомления отключены

11 января, 09:59

Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске

Президент России Владимир Путин посетил анимационную студию "Мечталёт" во время рабочей поездки в Хабаровск. Видео с главой государства опубликовал Кремль.

Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Мечталёт" является первой анимационной студией на Дальнем Востоке. Своей целью она ставит создание конкурентоспособного контента для мирового рынка. Президенту там показали анимацию о чудесах Хабаровского края. Студия сейчас работает над вторым сезоном "Спины к спине", полнометражным фильмом "Невельской" и сериалом для подростков. Сооснователь "Мечталёта" Виталий Тен рассказывал, что они заинтересовались исследователем Дальнего Востока и основателем Николаевска-на-Амуре Геннадием Невельским после выставки в Хабаровске.

"Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца", — отметил Тен.

Он признал, что процесс создания анимации очень долгий и трудозатратный, но они надеются, что зрители смогут увидеть работу в этом году.

Путин пообещал посетить Курилы
Путин пообещал посетить Курилы

Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщался с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.

Обложка ©

t.me / Кремль. Новости

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров