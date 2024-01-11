Путин в шутку "повысил" Дегтярёва до "следующего после Господа"
Путин назвал Дегтярёва "следующим после Господа" за низкие цены на яйца
Президент России Владимир Путин с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пошутил над губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, назвав его следующим за Господом.
В ходе общения с главой государства стороны затронули подорожание яиц. Акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии было уничтожено более полумиллиона кур. Она заметила, что "с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва в нас" удалось произвести 25 миллионов яиц двумя птицефабриками края, в результате чего в регионе такие низкие цены на яйца.
"Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии", — с улыбкой обратился Путин к Дегтярёву после слов Кузнецовой.
Бизнесмены в зале разразились смехом, а губернатор после такого "повышения" даже встал со стула.
Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщался с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.