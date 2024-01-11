Путин в шутку "повысил" Дегтярёва до "следующего после Господа"

Президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пошутил над губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, назвав его следующим за Господом.

В ходе общения с главой государства стороны затронули подорожание яиц. Акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии было уничтожено более полумиллиона кур. Она заметила, что "с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва в нас" удалось произвести 25 миллионов яиц двумя птицефабриками края, в результате чего в регионе такие низкие цены на яйца.



"Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии", — с улыбкой обратился Путин к Дегтярёву после слов Кузнецовой.