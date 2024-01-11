Регион

Уведомления отключены

11 января, 10:19

Путин в шутку "повысил" Дегтярёва до "следующего после Господа"

Путин назвал Дегтярёва "следующим после Господа" за низкие цены на яйца

Президент России Владимир Путин с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент России Владимир Путин с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Президент России Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пошутил над губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, назвав его следующим за Господом.

В ходе общения с главой государства стороны затронули подорожание яиц. Акционер птицефабрики "Комсомольская" Людмила Кузнецова рассказала, что из-за вспышки птичьего гриппа на предприятии было уничтожено более полумиллиона кур. Она заметила, что "с божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва в нас" удалось произвести 25 миллионов яиц двумя птицефабриками края, в результате чего в регионе такие низкие цены на яйца.

"Михаил Владимирович, вы обратили внимание? Вы следующий за Господом в иерархии", — с улыбкой обратился Путин к Дегтярёву после слов Кузнецовой.

Бизнесмены в зале разразились смехом, а губернатор после такого "повышения" даже встал со стула.

Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске
Путину показали анимацию в студии "Мечталёт" в Хабаровске

Кстати, накануне, 10 января, Путин впервые посетил Чукотку. По территории самого восточного региона России глава государства передвигался на специальном снегоболотоходе. Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс, а также пообщался с представителями общественности Анадыря. На встрече российский лидер объяснил задержки в выплатах ветеранам спецоперации бюрократическими сбоями, рассказал, что думает об идее использования маткапитала для покупки авто, а также поведал, сколько времени ежедневно тратит на спорт.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров