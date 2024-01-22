"Только ленивый не прислал": Лолита матом оправдалась за пост с поздравлением Зеленского
Лолита обвинила Киев в поднятии интереса к её посту о Зеленском от 2019 года
Певице Лолите Милявской пришлось оправдываться за пост в соцсетях пятилетней давности, в котором она поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах на Украине в 2019 году. Многие на фоне обстрела рынка в Донецке 21 января, в результате которого погибло более 25 человек, припомнили артистке эту публикацию и, как отметила исполнительница, пытались выдать пост за новый.
Лолита объяснилась за пост с поздравлением Зеленского. Видео © Telegram / Лолита Милявская
В видеообращении в своём телеграм-канале "женщина без комплексов" выразила мнение, что к провокации против неё причастна украинская сторона, которой выгодно, чтобы "мы друг другу горло перегрызли".
"На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления бывшему коллеге по итогам выборов на Украине", — сказала Лолита, выразив соболезнования жителям Донецка.
Пост, о котором идёт речь, Лолита разместила 22 апреля 2019 года. В публикации содержалось видео, на котором Лолита пошутила, что берёт билет в Киев, и предположила, что с Зеленским ситуация на Украине улучшится.
В последнее время имя Лолиты было связано со скандальной "голой вечеринкой" блогерши Насти Ивлеевой в столичном клубе "Мутабор", куда артистка пришла согласно дресс-коду. После этого на неё и других знаменитостей, которые тоже были на мероприятии, обрушился шквал общественного осуждения. Лолита призналась, что не понимает причину возмущений, ведь ничего вульгарного в клубе якобы не было. Она записала видеообращение, в котором объяснила выбор своего откровенного костюма, а также рассказала о плюсах вечеринки. Кроме того, певица заступилась за Ивлееву. На фоне этого стали отменяться концерты исполнительницы. Так, в Новосибирске отменили два её выступления. Не состоится и концерт артистки 27 марта в Омске — решение принято после жалобы казаков. Кроме того, общественники попросили отменить концерт певицы в Тюмени.
ТАСС / Елизавета Клементьева