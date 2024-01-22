"Только ленивый не прислал": Лолита матом оправдалась за пост с поздравлением Зеленского

Певице Лолите Милявской пришлось оправдываться за пост в соцсетях пятилетней давности, в котором она поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах на Украине в 2019 году. Многие на фоне обстрела рынка в Донецке 21 января, в результате которого погибло более 25 человек, припомнили артистке эту публикацию и, как отметила исполнительница, пытались выдать пост за новый.

Лолита объяснилась за пост с поздравлением Зеленского. Видео © Telegram / Лолита Милявская

В видеообращении в своём телеграм-канале "женщина без комплексов" выразила мнение, что к провокации против неё причастна украинская сторона, которой выгодно, чтобы "мы друг другу горло перегрызли".

"На фоне трагедии, траура, варварского совершенно расстрела, не побоюсь этого слова, в Донецке, мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления бывшему коллеге по итогам выборов на Украине", — сказала Лолита, выразив соболезнования жителям Донецка.