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22 января, 17:37

"Ни шагу на месте": Костомаров показал видео с пародией на синхронисток

Роман Костомаров показал пародию на синхронное плавание и нырнул в бассейн

Российский фигурист Роман Костомаров после тяжёлой болезни продолжает восстанавливаться и активничать в своих соцсетях. На этот раз олимпийский чемпион в танцах на льду спародировал синхронисток и показал, как он умело ныряет в бассейн.

Костомаров показал, как нужно правильно нырять в бассейн. Видео © Telegram / Роман Костомаров

"Покоряем новые вершины. Ни шагу на месте, только в воду", — подписал видео Костомаров.

В комментариях пользователи оценили видео фигуриста.

"Ну, это высокий юмор, ржака, пересмотрела несколько раз; молодцы, приколисты-синхронисты, Роман, не перестаёте удивлять, настоящий пример сильного человека", — написали подписчики Костомарова.

Неугомонный Костомаров воспарил над водной гладью
Неугомонный Костомаров воспарил над водной гладью

Напомним, что фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях он делится кадрами из своей новой жизни, которую проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Костомаров бегает после ампутации рук и ног, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч в протезах, а недавно вышел на лёд с Татьяной Навкой и повторил часть золотой олимпийской программы 2006 года.

Обложка ©

Telegram / Роман Костомаров

Дарья Нарыкова
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