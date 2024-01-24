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24 января, 10:00

В ГД приняли обращение в связи с участием французов в преступлениях Киева

В Госдуме приняли обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наёмников в преступлениях киевского режима.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам — депутатам Национального собрания Французской Республики в связи с подтверждёнными компетентными органами власти и независимыми средствами массовой информации данными об участии французских наёмников в боевых действиях на территории Украины на стороне нацистского киевского режима", — говорится в документе.

Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках
Французский наёмник публиковал фото с Украины с оружием в руках

Как уже рассказывал Лайф, 17 января Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 60 иностранных наёмников в ходе высокоточного удара по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове. Как выяснили журналисты, было госпитализировано множество солдат, говорящих на французском языке. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, но Париж отказался признавать своих наёмников и назвал претензии манипуляцией.

В итоге был рассекречен список с именами французских наёмников, которые находились в Харькове при ударе российских военных. Одним из них оказался сын французского генерала. С ним был напарник — тоже выходец из французской военной династии. Позже глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ГД внесли проект обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французов в преступлениях.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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