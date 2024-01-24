В Госдуме приняли обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наёмников в преступлениях киевского режима.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к своим коллегам — депутатам Национального собрания Французской Республики в связи с подтверждёнными компетентными органами власти и независимыми средствами массовой информации данными об участии французских наёмников в боевых действиях на территории Украины на стороне нацистского киевского режима", — говорится в документе.