Байден вновь опозорился, надев каску задом наперёд

Президент США Джо Байден опозорился перед простыми американцами, ради фото надев каску рабочего задом наперёд. Забавный кадр на своей странице в социальной сети X опубликовала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, и на него тут же отреагировали пользователи. Один из них отметил, что глава государства, видимо, никогда и не носил этот головной убор.

"Печально, что он не знает, как надевать каску на голову. Очевидно, он никогда не носил их на работе, потому что никогда не работал в строительстве. Он — покалеченный политик, не более того", — указал юзер.

"Вам действительно стоит перестать постить фотографии бедного пациента с деменцией, носящего каску задом наперёд", — отметил другой комментатор.