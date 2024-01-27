Байден вновь опозорился, надев каску задом наперёд
Байден сфотографировался с рабочими, надев каску задом наперёд
Джо Байден в каске, надетой задом наперёд. Обложка © X / Amy Klobuchar
Президент США Джо Байден опозорился перед простыми американцами, ради фото надев каску рабочего задом наперёд. Забавный кадр на своей странице в социальной сети X опубликовала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, и на него тут же отреагировали пользователи. Один из них отметил, что глава государства, видимо, никогда и не носил этот головной убор.
"Печально, что он не знает, как надевать каску на голову. Очевидно, он никогда не носил их на работе, потому что никогда не работал в строительстве. Он — покалеченный политик, не более того", — указал юзер.
"Вам действительно стоит перестать постить фотографии бедного пациента с деменцией, носящего каску задом наперёд", — отметил другой комментатор.
Ещё один пользователь заметил: Байдену даже не сказали, что он неправильно надел каску.
Напомним, Джо Байден регулярно попадает в неудобные и смешные ситуации. Так, в марте 2021 года он дважды споткнулся и упал с трапа своего самолёта, позднее повторив "трюк" в апреле, а также в мае следующего 2022 года. Также лестницы "дали ему бой" в марте и мае 2023 года, из-за чего американский лидер стал использовать укороченный трап, но всё равно снова упал. А в октябре Байден чуть не упал, поднимаясь по ступенькам на сцену.