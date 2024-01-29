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29 января, 06:02

Тела россиян, разбившихся на самолёте в Афганистане, отправят на родину

Тела двух россиян, которые разбились на самолёте в горах Афганистана, доставят на родину в понедельник, 29 января. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, тела семейной пары транспортируют рейсом афганской авиакомпании Ariana. Самолёт отправится из Кабула в Москву сегодня вечером.

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Как уже рассказывал Лайф, всё произошло более недели назад: бизнесджет потерпел крушение в провинции Бадахшан в Афганистане. В этот момент на борту находилось шесть человек. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Каким-то чудом выжили четверо, один из них самостоятельно добрался до ближайшего населённого пункта и сообщил о ЧП. Предварительно, самолёт упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Выживших уже доставили в Москву.

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Х / DChlnd

Николь Вербер
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