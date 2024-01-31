"Задумка сорвалась": Сальдо объяснил, почему Киев решился ударить по Ил-76 с пленными ВСУ

"Задумка <...> сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт. То же, что они сейчас там бомбят свои населённые пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться", — приводит его слова РИА "Новости".