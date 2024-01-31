"Задумка сорвалась": Сальдо объяснил, почему Киев решился ударить по Ил-76 с пленными ВСУ
Сальдо: Киев просчитался, когда приказал сбить Ил-76 с пленными ВСУ
Решение сбить российский самолёт Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились военнопленные ВСУ, стало большим просчётом украинских властей. Киевский режим планировал запугать украинцев и обвинить в случившемся Российскую Федерацию, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Задумка <...> сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт. То же, что они сейчас там бомбят свои населённые пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться", — приводит его слова РИА "Новости".
За бесчеловечным приказом Киева убить собственных солдат стояла цель "запугать украинцев", уверен Сальдо. Резоны ужасны, но понять их несложно: мужское население Украины совершенно не хочет отправляться на фронт, чтобы воевать с Российской армией. Поэтому народ решили запугать, но выбрали для этого чудовищный и непродуманный метод.
Кроме того, на сегодняшний день власти Незалежной, насколько известно Сальдо, скрыли от населения страны почти всю информацию о сбитом в Белгородской области самолёте. О ней не пишут ни в подконтрольных режиму украинских СМИ, ни в западных информационных агентствах. О чудовищной трагедии просто попытались сразу же забыть.
Напомним, российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ 24 января, он потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины было в курсе, что Ил-76 перевозил военнопленных к месту обмена. Глава государства назвал случившееся преступлением киевского режима. Было возбуждено уголовное дело о теракте. А 31 января были раскрыты первые данные расшифровки чёрных ящиков сбитого Ил-76, подтвердившие внешнее воздействие на самолёт.
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