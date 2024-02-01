Госдума обратится к Конгрессу США из-за уничтожения Киевом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ
В Госдуму внесли обращение к Конгрессу США из-за катастрофы Ил-76 под Белгородом
Госдума обратится к Конгрессу США из-за уничтожения под Белгородом Ил-76 с украинскими военнопленными, соответствующий проект появился в базе данных нижней палаты парламента. В документе депутаты призывают осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности. По их словам, замалчивание правды о жертвах преступлений Украины — "путь в тупик".
"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", — подчёркивают парламентарии.
Как отметил в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, конгрессмены должны знать, как используется американское оружие, отправляемое Украине президентом США Джо Байденом. Он призвал остановить преступления против мирных граждан, совершаемые Киевом.
Напомним, 24 января российский Ил-76 был сбит в Корочанском районе Белгородской области. На борту военно-транспортного самолёта находилось 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. Все погибли. Как отмечал президент РФ Владимира Путин, украинская сторона знала, кого перевозил самолёт. Возбуждено уголовное дело. Экспертиза выяснила, что лайнер сбили из американской системы Patriot, находящейся на вооружении ВСУ. В свою очередь глава государства настаивает на международном расследовании трагедии, а СПЧ направил обращение верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Однако во Всемирной организации утверждают, что не видели его.
Telegram / "Следком"