Госдума обратится к Конгрессу США из-за уничтожения Киевом Ил-76 с пленными бойцами ВСУ

Госдума обратится к Конгрессу США из-за уничтожения под Белгородом Ил-76 с украинскими военнопленными, соответствующий проект появился в базе данных нижней палаты парламента. В документе депутаты призывают осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и помочь в привлечении виновных в теракте к ответственности. По их словам, замалчивание правды о жертвах преступлений Украины — "путь в тупик".