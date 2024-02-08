"Поставит крест на пропаганде Запада": Россияне поделились ожиданиями от интервью Путина Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон обещал выложить в открытый доступ интервью с президентом России Владимиром Путиным в ночь на пятницу, в 02:00 по московскому времени. Примечательно, что больше трети россиян (38%) планируют смотреть запись сразу после её публикации. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта kp.ru, в котором приняли участие 13,5 тысячи человек.

Ещё 33% опрошенных планируют посмотреть интервью, но не ночью, а когда у них будет свободное время. А 21% респондентов заявили, что вместо просмотра записи будут читать новости по этой теме. По их мнению, так гораздо быстрее и удобнее. При этом 6% соотечественников заявили, что будут смотреть только отрывки интервью, которые покажут по телевизору в новостях.