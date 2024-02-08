"Поставит крест на пропаганде Запада": Россияне поделились ожиданиями от интервью Путина Карлсону
Кp.ru: Больше трети россиян будут ночью смотреть интервью Путина Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон обещал выложить в открытый доступ интервью с президентом России Владимиром Путиным в ночь на пятницу, в 02:00 по московскому времени. Примечательно, что больше трети россиян (38%) планируют смотреть запись сразу после её публикации. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта kp.ru, в котором приняли участие 13,5 тысячи человек.
Ещё 33% опрошенных планируют посмотреть интервью, но не ночью, а когда у них будет свободное время. А 21% респондентов заявили, что вместо просмотра записи будут читать новости по этой теме. По их мнению, так гораздо быстрее и удобнее. При этом 6% соотечественников заявили, что будут смотреть только отрывки интервью, которые покажут по телевизору в новостях.
Некоторые участники опроса утверждают, что будут смотреть разговор президента РФ с американским журналистом для того, чтобы сделать выводы о западной пропаганде. Они считают, что беседа Карлсона и Путина будет максимально прозрачной и "поставит крест на западной пропаганде".
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву в начале февраля. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. Рано утром 8 февраля он покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.