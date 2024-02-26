В Госдуме сравнили западное расследование по "Севпотокам" с обезьянами, закрывающими уши, глаза и рот

Дания будет до последнего покрывать США, этим и обусловлено её решение о прекращении расследования диверсий на "Северных потоках". Таким мнением с Life.ru поделился депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Надо Данию похвалить, они ещё долго продержались с расследованием. Лучше, конечно, у них получается открывать только дома для зоофилов", — сыронизировал парламентарий.

Как отметил Журавлёв, весь международный консорциум, который ведёт расследование по "Северным потокам", напоминает ему "трёх обезьян, закрывающих уши, глаза и рот — ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу". Так, Швеция и Дания вдруг решили, что это вовсе "не их ума дело", а США и подавно — от каких-либо процедур по-тихому самоустранились. Немцы, по словам депутата, всё ещё пытаются пустить всех по ложному следу, публикуя в СМИ предположения, что к подрыву трубопроводов могли быть причастны какие-то украинские боевые пловцы, существование которых под большим вопросом.

"Понятно, что ждать результатов не имеет смысла, потому что европейские страны, экономике которых, между прочим, нанесён был не меньший ущерб, чем российской, всё же будут до последнего покрывать США", — резюмировал Журавлёв.