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27 февраля, 20:00

В Европе неделями изучали план Франции по отправке войск на Украину, узнали СМИ

AFP: В Европе неделями изучали план Франции по отправке войск на Украину

За несколько недель до встречи в Париже Франция направила своим европейским союзникам план по отправке войск на Украину. Как пишет агентство Agence France-Presse (AFP), США в целом благосклонно отнеслись к данной идее.

"Европейские союзники изучали этот план в течение нескольких недель, и США поддержали эту идею", — сообщает агентство.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности отправки западных войск на Украину. По его словам, данный вопрос обсуждался на конференции в Париже, однако присутствующие не пришли к консенсусу. Позже в МИД Франции скорректировали слова Макрона и пояснили, что введение войск на Украину может произойти, но без участия в конфликте. Тем временем Швеция, Германия, Польша, Британия, а также США уже объявили, что не будут отправлять войска в зону боевых действий.

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Оксана Попова
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