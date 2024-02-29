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29 февраля, 11:45

Силуанов рассказал Life.ru, хватит ли средств на выполнение новых поручений Путина

Силуанов: Все ресурсы для реализации поручений Путина будут подготовлены

Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в ходе Послания Федеральному собранию, будут подготовлены. Об этом Life.ru заявил министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов рассказал Life.ru, хватит ли средств на выполнение поручений Путина, озвученных в Послании Федеральному собранию. Видео © Life.ru

"Безусловно, всё это было согласовано. И необходимые ресурсы будут подготовлены, представлены", — сказал Силуанов.

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Напомним, несколько минут назад президент России Владимир Путин завершил оглашение Послания Федеральному собранию. Оно стало самым продолжительным за всё время — глава государства выступал 2 часа 6 минут. В ходе обращения Путин коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов — "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу. Большое внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав их настоящей элитой страны и подлинными героями.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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