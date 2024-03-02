Депутат ФРГ призвал "пойти ва-банк" после слива разговора об ударе по Крымскому мосту

Берлину стоит пойти ва-банк в вопросе отправки вооружения на Украину и поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Такое мнение выразил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Говоря о слитом разговоре немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост с помощью Taurus, политик подчеркнул, что Москва якобы давно рассматривает ФРГ в качестве военного противника.

"Мы должны быть сильным противником, а не слабым. [Германия должна] показать силу и не поддаваться запугиванию. [Надо] пойти ва-банк в вопросе поддержки Киева, [канцлер Олаф Шольц должен] наконец одобрить поставки Taurus", — отметил он в беседе с Handelsblatt.