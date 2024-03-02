Депутат ФРГ призвал "пойти ва-банк" после слива разговора об ударе по Крымскому мосту
Депутат ФРГ Кизеветтер призвал пойти ва-банк при помощи Киеву и поставить Taurus
Берлину стоит пойти ва-банк в вопросе отправки вооружения на Украину и поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Такое мнение выразил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
Говоря о слитом разговоре немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост с помощью Taurus, политик подчеркнул, что Москва якобы давно рассматривает ФРГ в качестве военного противника.
"Мы должны быть сильным противником, а не слабым. [Германия должна] показать силу и не поддаваться запугиванию. [Надо] пойти ва-банк в вопросе поддержки Киева, [канцлер Олаф Шольц должен] наконец одобрить поставки Taurus", — отметил он в беседе с Handelsblatt.
По мнению Кизеветтера, разговор военных специально слили, так как Шольц испытывает давление в вопросе отправки Незалежной Taurus.
Как сообщал Life.ru, перехваченные переговоры немецких военных появились в Сети 1 марта и спровоцировали скандал. В Берлине считают, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Причём говорившие об атаке на Крымский мост офицеры даже не шифровались. Шольц же пообещал быстро расследовать ситуацию.
Напомним, в январе в Бундестаге проголосовали против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, настаивавшего на отправке на Украину ракет Taurus. Через месяц Парламент ФРГ вновь не позволил поставить ВСУ такое оружие. На третьем голосовании немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что отправка ВСУ ракет Taurus закончится боевыми действиями в ФРГ. Шольц же признался, что потрясён заявлениями о потенциальном участии Германии в конфликте.
Getty Images / South Korean Defense Ministry