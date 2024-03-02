В Германии назвали цель слива беседы немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Запись беседы немецких офицеров, на которой они обсуждали удар по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, слили в Сеть для того, чтобы предотвратить поставки такого оружия Киеву. Такое мнение выразил депутат Бундестага от Партии зелёных Антон Хофрайтер.