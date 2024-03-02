В Германии назвали цель слива беседы немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Депутат Бундестага Хофрайтер: Беседу военных слили для срыва поставок Taurus ВСУ
Запись беседы немецких офицеров, на которой они обсуждали удар по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, слили в Сеть для того, чтобы предотвратить поставки такого оружия Киеву. Такое мнение выразил депутат Бундестага от Партии зелёных Антон Хофрайтер.
"Цель РФ в данном перехвате — сорвать поставку Taurus Украине", — приводит его слова Tagesspiegel.
Как сообщал Life.ru, перехваченные переговоры немецких военных были выложены в Сеть 1 марта и спровоцировали скандал. В ФРГ считают, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Причём говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать эту ситуацию.
В январе в Бундестаге проголосовали против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, настаивавшего на отправке на Украину ракет Taurus. Через месяц Парламент ФРГ снова не позволил поставить ВСУ такое оружие. На третьем голосовании немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила, что отправка ракет Taurus на Украину закончится боевыми действиями в Германии. Шольц признался, что потрясён заявлениями о потенциальном участии ФРГ в конфликте.
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