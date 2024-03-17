В ЦИК сообщили, что нежелавшие голосовать россияне передумали после порчи бюллетеней зелёнкой
Памфилова: Число желающих проголосовать выросло после порчи урн с бюллетенями
В России проходят президентские выборы. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Нарушители, испортившие урны с бюллетенями на президентских выборах в РФ, добились обратного эффекта — число россиян, пожелавших проголосовать, только увеличилось. Об этом рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.
"Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идём голосовать", — поделилась она.
По её словам, россияне даже готовы охранять участки на добровольных началах, чтобы не допустить подобных провокаций. Памфилова отметила, что порча урн разозлила избирателей и дала толчок подъёму гражданского самосознания.
Напомним, в нескольких регионах зафиксированы попытки испортить урны с бюллетенями на президентских выборах в РФ. В Москве 20-летняя девушка вылила зелёнку в урну. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Аналогичные случаи произошли в Моздоке (Северная Осетия), Карачаево-Черкесии, Ростове-на-Дону, а также Екатеринбурге. Всего, по данным ЦИК, безвозвратно испорчено примерно 214 бюллетеней, кураторами нарушений были лица с Украины и из стран Европы.