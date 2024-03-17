В ЦИК сообщили, что нежелавшие голосовать россияне передумали после порчи бюллетеней зелёнкой

"Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих "зеленчиков Зеленского", жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками и ко мне пишут: "Даже не думали пойти голосовать, но сейчас всё отложили и идём голосовать", — поделилась она.