"Галльский петух": Пушков высмеял Макрона за заявления по Украине
Пушков: Макрон продемонстрировал неспособность поднять престиж Франции
Председатель Комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Французский лидер Эмманюэль Макрон своими необдуманными заявлениями об Украине показал свою несостоятельность как стратега. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять её престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал он в телеграм-канале.
По словам парламентария, особая роль Франции под вопросом, а её лидера на деле поддержали только в Чехии и Прибалтике. Позже выяснилось, что президент не планировал, а лишь призывал готовиться. Так что "сумбур вышел у Макрона вместо вагнеровской музыки".
Напомним, в конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Запад может направить свои войска на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франция скорректировала первоначальное заявление. А 8 марта стало известно, что Париж может послать армию на Украину, если ВС РФ продвинутся в сторону Киева или Одессы. Однако уже спустя неделю после этого Макрон заявил, что Франция никогда не возьмёт на себя инициативу в конфликте. Утром 16 марта французский политик Флориан Филиппо призвал жителей страны выйти на марш против "Макрона Безумного", и начался марш протеста, в котором приняли участие несколько тысяч человек.