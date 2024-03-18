"Галльский петух": Пушков высмеял Макрона за заявления по Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон своими необдуманными заявлениями об Украине показал свою несостоятельность как стратега. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Макрон выбрал странный способ заявить о стратегической роли Франции в Европе и поднять её престиж. Либо британское издание ошибается, либо галльский петух бросился в бой, не подумав и не просчитав реакцию других стран НАТО", — написал он в телеграм-канале.