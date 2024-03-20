Захарова: На примере Миддлтон видно, как раздували "отравление" Скрипалей
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
"Исчезновение" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон показывает, как раздувалась история с "отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас мы видим технологию вот на этом примере. <…> Здесь все увидели, как информация может быть скрыта в самом неприглядном свете, какие идут фальсификации. Чтобы сохранить себе самим присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Вспомните Скрипалей — та же самая схема", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Так, напомнила Захарова, Лондон ограничился лишь обвинениями со стороны премьер-министра Терезы Мэй и записью с Юлией, происхождение которой до сих пор неизвестно. Более Скрипалей никто и никогда не видел, а в Великобритании нет никого, кто понёс бы ответственность за тот скандал.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединённого Королевства утверждали, что россиян якобы отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". К слову, на родине Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Лондона и там обвинили в "отравлении" именно Москву. Россия призывала к совместному расследованию инцидента, но получила отказ. А в сентябре 2022 года Посольство России в очередной раз затребовало у британской стороны данные о состоянии здоровья и местонахождении Скрипалей, что Лондон ранее отказывался предоставлять.
В середине января Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и перестала появляться на публике, что сразу вызвало множество слухов о состоянии здоровья принцессы, в том числе о пластической операции, коме и даже смерти. Вскоре королевская семья опубликовала фото Кейт с детьми, однако журналисты заметили на нём признаки обработки. В результате принцесса извинилась за ретушь, но так и не смогла объяснить её смысл. К слову, теперь пользователи Сети не верят другим свидетельствам о том, что с Кейт всё хорошо.