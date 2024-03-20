Захарова: На примере Миддлтон видно, как раздували "отравление" Скрипалей

"Исчезновение" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон показывает, как раздувалась история с "отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас мы видим технологию вот на этом примере. <…> Здесь все увидели, как информация может быть скрыта в самом неприглядном свете, какие идут фальсификации. Чтобы сохранить себе самим присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <…> Вспомните Скрипалей — та же самая схема", — сказала она в эфире радио Sputnik.