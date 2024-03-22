Россия ввела ответные санкции против Канады
МИД России запретил въезд в страну для 56 граждан Канады
Россия внесла в санкционный перечень 56 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы против российского руководства, делового и академического сообщества. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что в чёрный список попали граждане Канады, причастные к поставкам вооружений ВСУ, а также лица, участвовавшие в чествовании бойцов дивизии СС "Галичина", в частности Ярослава Хунка (Гунько) на встрече с Владимиром Зеленским. Российские контрмеры носят избирательный характер, в отличие от практикуемого канадскими властями массового "листирования" граждан РФ, подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, 14 марта МИД РФ объявил о закрытии въезда ещё для 227 граждан США, в том числе для бывшего американского посла в нашей стране Джона Салливана. В министерстве подчеркнули, что расширение стоп-листа производится в качестве ответной меры на санкции Вашингтона.
Напомним, что скандал с 99-летним пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре 2023 года, когда Гунько посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.
VK / МИД России