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23 марта, 09:40

Беглого террориста из "Крокуса" выследили с дрона в лесу у границы Украины

SHOT: Террориста из "Крокуса", который пытался скрыться, обнаружили с дрона

Автомобиль, на котором предполагаемые преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT

Автомобиль, на котором предполагаемые преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT

Террориста из "Крокуса", который пытался скрыться в лесах Брянской области, обнаружили при помощи дрона. Для поиска боевиков в регионе подняли два вертолёта и восемь беспилотников. Об этом сообщил источник SHOT.

Таким образом, удалось засечь одного из беглецов, который направлялся к украинской границе. Его задержали. Всего местность прочёсывали около 300 российских силовиков и военных.

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Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибли 93 человека, ещё более 120 пострадали. Среди жертв трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас их допрашивает СК. Сообщалось, что автомобиль "Рено-Симбол", на котором боевики хотели скрыться в Брянской области, сотрудники спецслужб изрешетили пулями. Двоих предполагаемых террористов задержали, ещё двое сбежали.

Александра Мышляева
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