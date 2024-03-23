Германия скорбит с россиянами и осуждает хладнокровное убийство людей в "Крокусе"
Бербок назвала трусливым, бесчеловечным террором трагедию в "Крокусе"
Теракт в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала трусливым, бесчеловечным террором трагедию в подмосковном "Крокусе", в результате которой погибло более 90 человек. Об этом она написала в соцсети Х.
"Мы скорбим вместе с семьями погибших в результате нападения в Москве. Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор — где угодно. Мы сочувствуем народу России", — говорится в заявлении.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Нападавшие также подожгли здание. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. В крайне тяжёлом состоянии находятся 16 человек. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас задержанных допрашивают. По данным ФСБ, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники.