Германия скорбит с россиянами и осуждает хладнокровное убийство людей в "Крокусе"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала трусливым, бесчеловечным террором трагедию в подмосковном "Крокусе", в результате которой погибло более 90 человек. Об этом она написала в соцсети Х.

"Мы скорбим вместе с семьями погибших в результате нападения в Москве. Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты. Мы осуждаем трусливый, бесчеловечный террор — где угодно. Мы сочувствуем народу России", — говорится в заявлении.