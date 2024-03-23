Дочь российских космонавтов, которую считали погибшей в "Крокусе", вышла на связь
Mash: Одну из жертв в "Крокусе" приняли за дочь двух космонавтов
Евгения Рюмина, которую посчитали убитой террористами в "Крокусе" из-за её документов, оставшихся внутри. Обложка © VK / Евгения Рюмина
В список жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" по ошибке попала Евгения Рюмина — дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой. Об этом сообщает Mash.
38-летняя Евгения Рюмина — дочь дважды Героя СССР космонавта Валерия Рюмина (умер 6 июня 2022 года) и его супруги Елены Кондаковой (Герой Российской Федерации и третья женщина в космосе). Вечером 22 марта Евгения находилась в здании комплекса. Убегая от нападавших, она бросила сумку с документами. Впоследствии её нашли рядом с телом убитой женщины, приняв её за Рюмину. Однако Евгения вышла на связь в социальных сетях и сообщила, что жива.
Космонавты Валерий Рюмин и Елена Кондакова. Фото © Wikipedia / NASA
Напомним, 22 марта группа террористов зашла в комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске, где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыла огонь по посетителям. Нападавшие добрались до зрительного зала, убивая всех на своём пути, и подожгли помещение. К настоящему моменту известно, что атака унесла жизнь 115 человек, а пострадавших более 120. Сообщается, что состояние 16 человек крайне тяжёлое. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил главе Российской Федерации Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди которых четверо террористов, задействованных в теракте в "Крокусе". Задержанных допрашивают.