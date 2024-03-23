Дочь российских космонавтов, которую считали погибшей в "Крокусе", вышла на связь

В список жертв террористической атаки на "Крокус сити холл" по ошибке попала Евгения Рюмина — дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой. Об этом сообщает Mash.

38-летняя Евгения Рюмина — дочь дважды Героя СССР космонавта Валерия Рюмина (умер 6 июня 2022 года) и его супруги Елены Кондаковой (Герой Российской Федерации и третья женщина в космосе). Вечером 22 марта Евгения находилась в здании комплекса. Убегая от нападавших, она бросила сумку с документами. Впоследствии её нашли рядом с телом убитой женщины, приняв её за Рюмину. Однако Евгения вышла на связь в социальных сетях и сообщила, что жива.