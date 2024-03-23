Захарова напомнила, что РФ уже сталкивалась с бесчеловечными формами терроризма 23 марта, 13:43 Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Россия уже сталкивалась со страшными террористическими атаками на своей территории более двадцати лет назад, но никогда не останавливала борьбу с этим злом. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с трагедией в "Крокусе".

"В России не понаслышке знают, что такое терроризм. С его проявлениями в самых бесчеловечных формах наша страна столкнулась в 1990-х и начале 2000-х годов, когда вела борьбу с террористическим подпольем на Северном Кавказе, а его жертвами стали сотни невинных россиян", — напомнила она.

Москва также первой откликнулась на боль американского народа в связи с атаками террористом на башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году и помогла международной коалиции в проведении антитеррористической операции в Афганистане. С 2015 года Россия по просьбе властей Сирии содействует борьбе с преступными группировками, напомнила Захарова.

Последние годы терроризмом против россиян занялся киевский режим: ведутся обстрелы со стороны Украины наших мирных городов, в том числе садов, школ, больниц. Украинские диверсанты устраивают покушения на российских журналистов и общественных деятелей, продолжила дипломат.

"Преднамеренное убийство гражданских лиц для достижения каких бы то ни было целей неприемлемо. Борьба с этим злом должна оставаться в фокусе всех здоровых сил международного сообщества", — подчеркнула она.

Дипломат подчеркнула, что российские спецслужбы и правоохранительные органы привлекут к ответственности виновных, организаторов и заказчиков теракта. Она также выразила искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии. Она обратила внимание на соболезнования от президентов, министров, парламентариев и общественных деятелей иностранных государств.

Авторы Татьяна Миссуми