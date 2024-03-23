Депутат Туров: Авторы теракта в "Крокусе" выбрали исполнителей по национальности
Организаторы теракта в "Крокус сити холле" намеренно выбрали исполнителей определённой национальности, чтобы разжечь конфликт между проживающими в России народами, пока состоящая из многих этносов, сплочённая Российская армия теснит врага в зоне СВО. Таким образом киевский режим рассчитывает посеять раздор среди россиян. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Артём Туров, его слова в телеграм-канале опубликовала пресс-служба партии "Единая Россия".
"Запад с первых минут пытается оправдаться, что Украина не имеет ни малейшего отношения к зверскому теракту в "Крокусе". Но нашей стране, нашим людям, семьям погибших такие оправдания не нужны. Нам нужно, чтобы те, кто стоит за этим массовым убийством ни в чём не повинных людей, были найдены и понесли самое суровое наказание", — подчеркнул парламентарий.
Напомним, 22 марта вооружённые автоматическим оружием террористы открыли огонь по посетителям красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), а потом подожгли здание. Следственный комитет России опубликовал информацию о 133 жертвах теракта. В неофициальных источниках говорят о 143 убитых и свыше 120 раненых. К настоящему моменту правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых стрелков, которые пытались бежать из РФ через границу с Украиной. Выяснилось, что автомобиль террористов был задержан в Брянской области, не доехав 100 километров до Незалежной. Один из задержанных на допросе рассказал о том, что за убийство мирных людей ему пообещали заплатить полмиллиона рублей анонимные кураторы из "Телеграма".
Life.ru