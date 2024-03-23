Московский бизнес направит часть доходов на помощь пострадавшим в теракте

Рестораторы и крупные торговые сети направят часть полученных за выходные доходов на помощь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

"Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация. И вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта", — приводит слова Миронова агентство "Москва".