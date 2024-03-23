Московский бизнес направит часть доходов на помощь пострадавшим в теракте
Стихийный мемориал в память жертв теракта в "Крокусе". Обложка © Life.ru
Рестораторы и крупные торговые сети направят часть полученных за выходные доходов на помощь пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
"Чудовищная трагедия унесла жизни множества людей, сотни пострадали, потеряли родных и близких. Мы хотим выразить свою поддержку всем, кого затронула эта страшная ситуация. И вместе с другими столичными предпринимателями мы выступаем с предложением направить доходы за 23 и 24 марта на помощь жертвам теракта", — приводит слова Миронова агентство "Москва".
Он добавил, что желающие помочь могут сделать пожертвование на сайте Российского Красного Креста. К акции уже присоединился ряд крупных ресторанных и торговых сетей, отметил Миронов.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в подмосковном Красногорске, после чего залили бензином концертный зал и подожгли. Официально сообщается о 133 погибших, по неофициальным данным, их 143. Также известно о более чем 120 пострадавших. Сейчас по делу о теракте задержаны 11 человек, из которых четверо вели стрельбу в концертном комплексе. По данным следствия, преступники хотели скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. Однако автомобиль террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. 24 марта объявлено в России днём общенационального траура.