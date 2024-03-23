Орбан выразил соболезнования Путину и россиянам из-за теракта в "Крокусе"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправил главе РФ Владимиру Путину послание с соболезнованиями из-за теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, в тексте которого заверил в намерениях продолжить совместную борьбу с проявлениями терроризма. Об этом рассказал пресс-секретарь главы кабмина Венгрии Берталан Хаваши.

В письме Орбан выразил "соболезнования лично Владимиру Путину и всем россиянам на фоне жестокого теракта в "Крокус сити холле". Хаваши пояснила, что в Венгрии многие люди были шокированы фотографиями и видеозаписями с места трагедии, на которых видно раненых, убитых и сгоревший торговый центр.