Орбан выразил соболезнования Путину и россиянам из-за теракта в "Крокусе"
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправил главе РФ Владимиру Путину послание с соболезнованиями из-за теракта в Crocus City Hall в Подмосковье, в тексте которого заверил в намерениях продолжить совместную борьбу с проявлениями терроризма. Об этом рассказал пресс-секретарь главы кабмина Венгрии Берталан Хаваши.
В письме Орбан выразил "соболезнования лично Владимиру Путину и всем россиянам на фоне жестокого теракта в "Крокус сити холле". Хаваши пояснила, что в Венгрии многие люди были шокированы фотографиями и видеозаписями с места трагедии, на которых видно раненых, убитых и сгоревший торговый центр.
"Венгрия привержена борьбе с терроризмом, именно поэтому я заверяю господина президента, что мы продолжим вносить свой вклад в активизацию международных контртеррористических операций в будущем. Мы молимся за жертв и их семьи", — процитировал в заключение послание Орбана его пресс-секретарь.
Напомним, 22 марта отряд вооружённых террористов ворвался в здание красногорского комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл") и открыл огонь по беззащитным посетителям. Стреляя во всех на пути, злоумышленники дошли до концертного зала, залили его бензином и подожгли. Следственный комитет РФ опубликовал сообщение о 133 погибших. А неофициальные источники сообщают, что число жертв достигает 143, а пострадавших — превышает 120. Известно, что удалось задержать 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались пересечь границу с Украиной, где их ожидали сообщники. Машину преступников задержали в Брянской области, в 100 километрах от Незалежной. Один из задержанных сознался в том, что пошёл на массовое убийство ради вознаграждения в 500 тысяч рублей, а задание получил от анонимных кураторов в Интернете.
ТАСС / EPA / ZOLTAN MATHE