Теракт в "Крокусе" унёс жизни двоих добровольцев "Лизы алерт"
Во время теракта в "Крокусе" погибли два добровольца отряда "Лиза алерт"
Погибшие во время теракта в "Крокусе" добровольцы поискового отряда "Лиза алерт" из Ульяновской области Татьяна Абдулова и Олег Павловский. Обложка © VK / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
В результате террористической атаки, которой подвергся Crocus City Hall в Красногорске, погибли двое добровольцев поискового отряда "Лиза алерт" из Ульяновской области. Об этом сообщили представители организации.
"Страшная трагедия в подмосковном "Крокус сити холле" стала для всех настоящим шоком. Отряд приносит соболезнования родным и близким пострадавших этой жуткой ночью. Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников. Добровольцы отряда "Лиза алерт" из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский (позывной Гамлет) и Татьяна Абдулова (позывной Злюка) стали жертвами теракта 22 марта 2024 года", — говорится в публикации "Лизы алерт".
В отряде добавили, что Павловский в своём отряде выполнял обязанности связиста и старшего группы и зарекомендовал себя как человек, на которого можно положиться. Абдулова была прекрасной мамой и опытным поисковиком, будучи в прошлом инструктором поисковой школы. Оба внесли значительную лепту в историю "Лизы алерт".
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых автоматами террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall, где вот-вот должен был начаться концерт группы "Пикник". На пути от автомобильной парковки до зрительского зала они стреляли по всем, кто попадался им на глаза. Зал они залили бензином и подожгли. Следственный комитет России информирует, что в теракте погибло 133 человека. Неофициальные источники говорят о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. К настоящему моменту 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и те четверо, кто нажимал на спусковые крючки. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.