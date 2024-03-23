Теракт в "Крокусе" унёс жизни двоих добровольцев "Лизы алерт"

В результате террористической атаки, которой подвергся Crocus City Hall в Красногорске, погибли двое добровольцев поискового отряда "Лиза алерт" из Ульяновской области. Об этом сообщили представители организации.

"Страшная трагедия в подмосковном "Крокус сити холле" стала для всех настоящим шоком. Отряд приносит соболезнования родным и близким пострадавших этой жуткой ночью. Горе коснулось и нас — мы потеряли друзей и соратников. Добровольцы отряда "Лиза алерт" из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский (позывной Гамлет) и Татьяна Абдулова (позывной Злюка) стали жертвами теракта 22 марта 2024 года", — говорится в публикации "Лизы алерт".