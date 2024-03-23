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23 марта, 17:28

Генпрокуратура не нашла нарушений при вводе в эксплуатацию "Крокус Экспо"

Генпрокуратура провела проверку информации из Интернета о якобы отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске. Сведения из Сети не подтвердились, заявили в ведомстве по результатам проверки.

"Данный объект капитального строительства введён в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года. Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности", — сообщили в ГП.

Там также посоветовали воздержаться от распространения недостоверных сведений, а представителям СМИ в публикациях использовать только официальные источники.

Личности более 80 убитых при теракте в "Крокусе" ещё не смогли установить
Личности более 80 убитых при теракте в "Крокусе" ещё не смогли установить

Напомним, 22 марта боевики устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall, после чего подожгли здание. СК России информирует, что в теракте погибло 133 человека. По неофициальным данным, речь может идти о 143 убитых и свыше 120 пострадавших. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них и четверо террористов. Боевиков поймали у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.

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ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Александра Мышляева
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