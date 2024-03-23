Генпрокуратура не нашла нарушений при вводе в эксплуатацию "Крокус Экспо"

Генпрокуратура провела проверку информации из Интернета о якобы отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл") в Красногорске. Сведения из Сети не подтвердились, заявили в ведомстве по результатам проверки.

"Данный объект капитального строительства введён в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года. Сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности", — сообщили в ГП.