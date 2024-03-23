Кнайсль считает нападение на "Крокус" заказным терактом против России

Мир должен выступить с осуждением ужасающего происшествия в подмосковном "Крокус сити холле". Случившееся представляет собой заказной теракт против России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала.

"Я очень сожалею, что в Европейском союзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов", — отметила Карин Кнайсль.