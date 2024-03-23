Кнайсль считает нападение на "Крокус" заказным терактом против России
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Мир должен выступить с осуждением ужасающего происшествия в подмосковном "Крокус сити холле". Случившееся представляет собой заказной теракт против России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире Первого канала.
"Я очень сожалею, что в Европейском союзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов", — отметила Карин Кнайсль.
По её словам, произошедшее в "Крокусе" является специально спланированной заказной террористической атакой против России. Кнайсль считает, что это чудовищное преступление имеет политические основания за спиной и является действиями против конкретного государства.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание, облив сиденья в зрительном зале бензином. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Известно о задержании 11 человек, четверо из которых пытались сбежать на Украину, где их ждали сообщники. Машину преступников задержали в Брянской области, в сотне километров от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на массовое убийство мирных жителей за 500 тысяч рублей, а задание получил от неизвестного куратора в Сети.